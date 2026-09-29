"Prefiero quedarme sin casa...": Aurora insinuó que podría cancelar el compromiso de Emilia en La Baronesa
En el capítulo 31 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) estaba molesta con los Toledo. La comida que planificó terminó siendo un desastre porque Andrea (Catalina Guerra) se las ingenia para crear problemas donde quiera que vaya.
Pensar que Emilia (Octavia Bernasconi) terminará unida a esa familia solo le dio dolores de cabeza y se desahogó con su nieta al respecto.
"Tu cuñada es cualquier cosa y tu suegro es un cobarde, mira que arrancarse y dejarnos aquí a ese espanto que tiene por esposa... Es que tu suegra es simplemente lo peor. ¡Es tan desagradable esa mujer y más encima llegar borracha!", lanzó.Ir a la siguiente nota
Javier (Simón Pesutic) la escuchó y quiso saber si tenía algún problema con su familia. Directa, Aurora dijo que más de uno.
"Prefiero quedarme sin casa antes que mi familia se enferme de los nervios por culpa de todos ustedes. (...) Que conste: yo les di una salida", señaló.Ve el capítulo en
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