"¡Se acabó!": Así reaccionó Samuel ante la inoportuna sorpresa romántica de Andrea en La Baronesa
En el capítulo 31 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) entró en su habitación. Había música, espumante y Andrea (Catalina Guerra) lo esperaba con un look muy sugerente, a la espera de arreglar las cosas entre los dos.
"Hola, te estaba esperando. Yo solamente quiero pasar un momento agrable con mi marido. Esta es nuestra canción preferida... dame un beso, bailemos, celebremos", solicitó Andrea mientras se acercaba a su marido, pero Samuel estaba todavía molesto por el triste espectáculo que ella dio frente a los Márquez esa misma tarde.
"Yo no tengo nada que celebrar contigo", contestó Samuel.Ir a la siguiente nota
Samuel sin paciencia
Ante su negativa, Andrea actuó con más insistencia hasta que hartó a su esposo. "¡No! Se acabó, Andrea. ¡Se acabó!", gritó Samuel al borde de la desesperación.
Escucharlo tan encolerizado por fin le hizo entender a la madre de Javier (Simón Pesutic) que fue una pésima idea su sorpresa. ¿Será que se acaba su matrimonio?Ve el capítulo en
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