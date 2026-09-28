La Baronesa - Capítulo 30: Los impredecibles pasos de Andrea

28 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) fue a la consulta de León (César Caillet) con afán de coquetearle y vengarse de Samuel (Francisco Ossa). Sin embargo, el médico no respondió a sus insinuaciones como ella esperaba.

Incluso, el doctor Insulza la acompañó a la comida organizada por Aurora (Loreto Valenzuela), pero nadie mostró el menor interés de que ellos estuvieran juntos. La polémica que quería iniciar, no tuvo resultado.

Cada vez más incómoda por la situación, Andrea no pudo más y sacó de su cartera una petaca para beber a escondidas.

La Baronesa / Mega

La tarjeta escondida

Nicolás (Andrew Bargsted) encontró la tarjeta de las flores que recibió su madre. Como ellos nunca se han guardado secretos, le preguntó directamente de qué se trataba; hace días que la notaba triste.

Francesca (katyna Huberman) se resistió a hablar, pero finalmente le confesó a su hijo que se estaba viendo con alguien mucho más joven que ella. Sin embargo, no tuvo el valor de decirle que ese hombre misterioso no es otro que su amigo Daniel Márquez (Francisco Reyes Cristi).