No aguanta a los Toledo: Aurora estará a punto de romper el compromiso de Emi en el capítulo 31 de La Baronesa

28 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 31 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) pasará una incómoda velada tras invitar a los Toledo a comer en su propia casa.

Una vez se termine la reunión, la matriarca despotricará contra los padres de Javier (Simón Pesutic) delante de Emilia (Octavia Bernasconi).

"Tu suegro es un cobarde, mira que arrancarse y dejarnos aquí a ese espanto que tiene por esposa... Es que tu suegra es simplemente lo peor. ¡Es tan desagradable esa mujer y más encima llegar borracha!", reclamará ante su nieta.

La Baronesa / Mega

Aurora perderá la paciencia

Javier escuchará sus quejas y cuestionará a "La Baronesa". ¿Tiene algún problema con su familia?

Para su sorpresa, Aurora admitirá que no los aguanta, al punto en que está dispuesta a perder su bien más preciado. "Más que uno, fíjate. Tanto así que estoy pensando seriamente en entregarte la casa", le confesará, dejándolo sin palabras.