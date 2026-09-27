Cuatro cosas que tienes que saber antes del estreno de Prohibida Obsesión

27 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Cada vez falta menos para el gran estreno de Prohibida Obsesión, la próxima teleserie nocturna de Mega.

A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber antes del estreno de esta nueva producción.

1. ¿De qué se trata Prohibida Obsesión?

La historia sigue a Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que ha conseguido construir una vida estable junto a su esposa Antonia (Sigrid Alegría), alcanzando el éxito tanto en su ámbito familiar como profesional.

Sin embargo, esa tranquilidad se verá completamente alterada cuando conozca a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años con quien vivirá una inesperada aventura que terminará teniendo profundas consecuencias en su vida.

Prohibida Obsesión / Mega

2. ¿Quiénes conforman el elenco de Prohibida Obsesión?

Los actores encargados de dar vida a los personajes de Prohibida Obsesión son los siguientes:

3. ¿Cuándo se estrena el primer capítulo de Prohibida Obsesión?

El primer capítulo de la teleserie Prohibida Obsesión lo podrás ver este próximo lunes 28 de septiembre, en horario prime, a partir de las 22:00 horas.

4. ¿Dónde ver el primer capítulo de Prohibida Obsesión?

Podrás ver el primer capítulo de Prohibida Obsesión través de la señal de aire de Mega y de forma digital en Mega.cl y MegaGO y Prime Video.

Todo sobre Prohibida Obsesión