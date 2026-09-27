Cuatro cosas que tienes que saber antes del estreno de Prohibida Obsesión
Cada vez falta menos para el gran estreno de Prohibida Obsesión, la próxima teleserie nocturna de Mega.
A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber antes del estreno de esta nueva producción.
1. ¿De qué se trata Prohibida Obsesión?
La historia sigue a Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que ha conseguido construir una vida estable junto a su esposa Antonia (Sigrid Alegría), alcanzando el éxito tanto en su ámbito familiar como profesional.
Sin embargo, esa tranquilidad se verá completamente alterada cuando conozca a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años con quien vivirá una inesperada aventura que terminará teniendo profundas consecuencias en su vida.
2. ¿Quiénes conforman el elenco de Prohibida Obsesión?
Los actores encargados de dar vida a los personajes de Prohibida Obsesión son los siguientes:
- Bárbara, interpretada por Fernanda Finsterbusch
- Luciano, interpretado por Diego Muñoz
- Antonia, interpretada por Sigrid Alegría
- Dante, interpretado por Andrés Velasco
- Paloma, interpretada por Mónica Godoy
- Gaspar, interpretado por Nicolás Poblete
- Vivi, interpretada por Celine Reymond
- Pablo, interpretado por César Sepúlveda
- Hernán, interpretado por Osvaldo Silva
- Coca, interpretada por Lorena Capetillo
- Marisol, interpretada por Florencia Crino
- Julieta, interpretada por María Jesús Haran
3. ¿Cuándo se estrena el primer capítulo de Prohibida Obsesión?
El primer capítulo de la teleserie Prohibida Obsesión lo podrás ver este próximo lunes 28 de septiembre, en horario prime, a partir de las 22:00 horas.Ir a la siguiente nota
4. ¿Dónde ver el primer capítulo de Prohibida Obsesión?
Podrás ver el primer capítulo de Prohibida Obsesión través de la señal de aire de Mega y de forma digital en Mega.cl y MegaGO y Prime Video.
Leer más de