"Podríamos intentar...": Luis Mateucci revelará fuerte razón por la que renunciaría a Volverías con tu ex? 2

24 sept. 2026 - 10:50 hrs.

Las citas se tomarán la noche en Volverías con tu ex? 2, dos parejas se consolidarán mientras que otra terminará en reproches.

El capítulo de esta noche comenzará con polémica por un look. Flavia Laos y Luis Mateucci se burlarán del outfit de Manuel González, quien aparecerá con una jardinera con dibujos y estampados, y unas llamativas Crocs amarillas. Al enterarse de las burlas, Nicolás Solabarrieta se quedará conversando con Manu y Austin Palao.

Será ahí donde el español lanzará un duro dardo contra el argentino: "Mateucci es envidioso", comentará. "En 2024 cuando habíamos salido del reality, cuando nos hicimos muy cercanos, había un auto que a mí me encantaba, el M440, y yo lo venía viendo, pero costaba… estaba caro. Y un día nos juntamos con Luis a entrenar y terminamos y le digo 'hermano, estoy viendo este auto, me gusta un montón'. Y se lo compró a la semana", revelará el hijo de Fernando Solabarrieta.

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Luis Mateucci

Luego, llegarán Joaquín Méndez y Yamila Reyna al resort con una actividad de citas en la Cabaña de las Tentaciones que pondrá a todos a prueba. Manu tendrá que ir con Camila Nash, Noelia Márquez con Austin, y Luis con Flavia. La cita de Manu con Camila será casi solo peleas y reproches, instancia donde Manu finalmente se dará cuenta de que Nicole Moreno es con quien quiere estar para conocerse. Mientras tanto, en el resort, los coqueteos entre Kaoto y Bárbara Córdoba comenzarán a crecer a solo días de la partida de Ludmila.

En la cita de Flavia y Mateucci también se vivirán momentos de sinceridad y proyección. "Yo pensé que eras una persona como muy antipática y arrogante. Creo que te abriste y me mostraste un lado más lindo que no le muestras a todos, un lado más exclusivo. Eres súper atento, demasiado cariñoso", confesará ella sobre qué le gustó de él.

Mateucci responderá a la pregunta: "¿Si mañana fuéramos eliminados del reality, elegirías amor u olvido?". “Si hoy me voy eliminado con Bárbara o con Nicole elijo 'olvido' 100%, pero si yo hago pareja con vos y me voy eliminado, elijo 'amor'", responderá Luis. También hablarán sobre la proyección de su romance fuera del reality: "Por cómo nos estamos conociendo y conectando, la química que estamos teniendo, yo creo que tranquilamente sí podríamos intentar algo afuera", dirá ella.

Volverías con tu ex? 2 cuenta con todos sus capítulos disponibles por la suscripción de pago de Mega Go y Disney+. Para disfrutar de los contenidos exclusivos con 24 horas de anticipación contrata el plan Full de Mega Go.