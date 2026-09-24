Pregunta de Flavia Laos sobre el futuro pondrá en jaque a Luis Mateucci: "Si mañana fuéramos eliminados..."
En el avance del capítulo 66 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos y Luis Mateucci vivirán una romántica "cita en la cama".
En primera instancia, el trasandino le preguntará a la cantante qué fue lo que pensó de él cuando lo empezaron a acercarse: "Yo pensé que eras una persona muy antipática, como arrogante, mostraste un lado más lindo que no se los muestras a todos".
Luego, la peruana pondrá en jaque al argentino con otra consulta: "Si mañana fuéramos eliminados del reality, ¿Eligirías amor u olvido?".
El tenso enfrentamiento entre Camila Nash y Manuel González
En esa misma dinámica, se le propondrá a Manuel González tener una cita con Camila Nash y él se negará rotundamente.
Ambos saldrán a hablar al patio y ella le reclamará por tener "poca caballerosidad", pero él disparará de vuelta diciéndole que no es "educada".
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