Pregunta de Flavia Laos sobre el futuro pondrá en jaque a Luis Mateucci: "Si mañana fuéramos eliminados..."

24 sept. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 66 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos y Luis Mateucci vivirán una romántica "cita en la cama".

En primera instancia, el trasandino le preguntará a la cantante qué fue lo que pensó de él cuando lo empezaron a acercarse: "Yo pensé que eras una persona muy antipática, como arrogante, mostraste un lado más lindo que no se los muestras a todos".

Luego, la peruana pondrá en jaque al argentino con otra consulta: "Si mañana fuéramos eliminados del reality, ¿Eligirías amor u olvido?".

Volverías con tu ex? 2

El tenso enfrentamiento entre Camila Nash y Manuel González

En esa misma dinámica, se le propondrá a Manuel González tener una cita con Camila Nash y él se negará rotundamente.

Ambos saldrán a hablar al patio y ella le reclamará por tener "poca caballerosidad", pero él disparará de vuelta diciéndole que no es "educada".