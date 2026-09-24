"Poco caballero" y "No serás educada": Manuel González y Camila Nash protagonizarán tenso enfrentamiento

24 sept. 2026 - 00:46 hrs.

En el avance del capítulo 66 de Volverías con tu ex? 2, una tensa situación enfrentará a Manuel González con Camila Nash.

Llegará la actividad "citas en la cama" y se le propondrá al español participar junto a su compañera, pero él se negará rotundamente.

Ambos saldrán a hablar afuera y ella se lanzará con todo: "No sé cómo se maneja en España la caballerosidad, pero lo que hiciste ahorita, fue súper poco caballero".

Pero, Manuel González no se quedará en silencio y replicará: "Yo no seré caballero, pero tú no serás educada".

Volverías con tu ex? 2

La pregunta de Flavia Laos a Luis Mateucci

Tras lo anterior, Flavia Laos y Luis Mateucci tendrán su esperada y romántica cita y ella le preguntará si en un caso hipotético tuviera que elegir amor u olvido con ella, qué escogería.

Finalmente, las exparejas serán parte de divertidos sketches de actuación, donde mostrarán todo su talento.