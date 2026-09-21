Javiera y sus amigas serán detenidas tras rayar el auto de Max en el capítulo 197 de Reunión de Superados

21 sept. 2026 - 22:38 hrs.

En el avance del capítulo 197 de Reunión de Superados, Ema (Constanza Mackenna) hablará con Manuel (Mario Horton) sobre la posibilidad de tener hijos.

Sin rodeos, la periodista le preguntará directamente al publicista si tiene intenciones de volver a ser papá.

Por otro lado, Hingilberto (Luis Dubó) llevará a Jaime (Francisco Reyes) y Tito (Claudio Castellón) hasta un particular lugar de Loncoche.

Reunión de Superados / Mega

Javiera y sus amigas serán detenidas

Además, Javiera (Daniela Ramírez) y sus amigas rayarán el auto de Max (Álvaro Espinoza) durante la noche.

Sin embargo, su plan tendrá inesperadas consecuencias, ya que la policía llegará justo en ese momento y se llevará detenidas a todas las involucradas.