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Reunión de Superados - Capítulo 195: La exigencia de Matilde a Josefa

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de SuperadosMatilde (Ignacia Baeza) tiene una incómoda conversación con Josefa (Luz Valdivieso) sobre Coke (Diego Muñoz), a quien responsabiliza de los problemas que han enfrentado durante el último tiempo.

Tras esto, la abogada aprovecha la instancia para exigirle a la psicóloga que sus hijos no sepan nada sobre su embarazo, ya que considera que esta noticia podría afectar a su familia.

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Por otro lado, Domingo (Beltrán Izquierdo) le exige explicaciones a Manuel (Mario Horton) sobre la última conversación que sostuvo con su madre, ya que sospecha que esta tiene relación con Josefa.

Reunión de Superados / Mega

La emotiva sorpresa de Jaime a Tito

Además, Jaime (Francisco Reyes) sorprende a Tito (Claudio Arredondo) con un paseo en avioneta.

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Sin embargo, la sorpresa será aún mayor cuando descubra que lo lleva hasta Loncoche, la ciudad natal del exfutbolista, donde le preparan un emotivo homenaje.

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