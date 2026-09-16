Reunión de Superados - Capítulo 195: La exigencia de Matilde a Josefa
En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) tiene una incómoda conversación con Josefa (Luz Valdivieso) sobre Coke (Diego Muñoz), a quien responsabiliza de los problemas que han enfrentado durante el último tiempo.
Tras esto, la abogada aprovecha la instancia para exigirle a la psicóloga que sus hijos no sepan nada sobre su embarazo, ya que considera que esta noticia podría afectar a su familia.
Por otro lado, Domingo (Beltrán Izquierdo) le exige explicaciones a Manuel (Mario Horton) sobre la última conversación que sostuvo con su madre, ya que sospecha que esta tiene relación con Josefa.
La emotiva sorpresa de Jaime a Tito
Además, Jaime (Francisco Reyes) sorprende a Tito (Claudio Arredondo) con un paseo en avioneta.
Sin embargo, la sorpresa será aún mayor cuando descubra que lo lleva hasta Loncoche, la ciudad natal del exfutbolista, donde le preparan un emotivo homenaje.Ve el capítulo en
Más Capítulos
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Reunión de Superados - Capítulo 194: Matilde se reencuentra con Josefa
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Reunión de Superados - Capítulo 193: La confesión de Manuel a Tere sobre Ema
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Reunión de Superados - Capítulo 192: El nuevo e impactante secreto de Max
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Reunión de Superados - Capítulo 191: Javiera se niega a negociar con Max
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Reunión de Superados - Capítulo 190: El furioso mensaje de Matilde a Coke
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Reunión de Superados - Capítulo 189: Matilde se entera del embarazo de Josefa