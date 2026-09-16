La comienza a encantar: Javier sorprende a Emilia con romántico gesto en La Baronesa

16 sept. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 23 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) sorprendió a Emilia (Octavia Bernasconi) en su oficina, al dejar un bonito arreglo de flores sobre el escritorio.

"Emilia, anoche me dieron el mejor beso de mi vida", escribió el joven apostador en una tarjeta, provocando una sonrisa de la joven al leerla.

Javier y la promesa de encantar a Emilia

Sin embargo, Emilia no estaba segura sobre cómo responder. ¿Simplemente darle las gracias o confirmar que las recibió? Mientras borraba los mensajes que quería escribir, Javier apareció en el restaurante, ansioso de saber qué le había parecido la sorpresa.

La Baronesa / Mega

"Me cansé de esperar tu reacción, así que decidí venir. Nuestra casa siempre va a estar llena de estos arreglos florales, tengo un súper buen proveedor", reveló Toledo.

Clara (Lorena Bosch), quien también entró en la oficina, alabó el bonito gesto. Javier prometió que así sorprenderá a su futura esposa todos los días.