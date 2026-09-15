"Llegué a pensar que podía ser gay": Francesca reveló sus sospechas sobre León en La Baronesa

15 sept. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 22 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) y Clara (Lorena Bosch) tuvieron que lidiar con la resaca, después de la noche de tragos y baile que tuvieron en el bar junto a Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet).

De hecho, hace tanto tiempo que no salían que ya no recordaban lo bien que el médico se movía en la pista. "¿No te acuerdas que cuando éramos chicos, todos pensaban que estos eran pololos por lo bien que bailaban?", mencionó Clara.

Y a raíz de este comentario, Francesca hizo una infidencia sobre el doctor Insulza a su amiga.

La Baronesa / Mega

"¿Te confieso algo? Yo feliz habría sido su polola. Yo le coqueteé y lo joteé un montón, pero él no me pescó. De hecho, yo llegué a pensar que podía ser gay. ¡Nunca nos ha presentado a nadie!", argumentó la terapeuta.

Clara, que confía ciegamente en lo que le dice su marido, señaló que León en realidad es un hombre muy exigente. "Antonio dice que es súper mañoso y que su profesión le hizo desconfiar de las mujeres", zanjó ella.