"Una jovencita de poco nivel": Emilia se enfureció con Aurora por despreciar a su madre en La Baronesa
En el capítulo 22 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) se molestó con su abuela por hablar desdeñosamente de Clara (Loreto Valenzuela).
Aurora (Loreto Valenzuela), con aires de superioridad, le dijo a su nieta que tomó "a una jovencita que tenía poco y nada de nivel, y le di las herramientas para que pudiera conquistar a tu papá".
Esto terminó por enfurecer a Emilia. Si su madre era tan poca cosa para el estándar de su abuela, ¿por qué permitió que se casaran? Su mano negra la hizo elegir una mujer que pudiera moldear a su gusto y estaba a punto de hacer lo mismo con ella misma.Ir a la siguiente nota
"A veces la gente necesita un empujoncito. Tu mamá no tenía a nadie, yo le di un hogar, una vida, una familia. Si no lo hubiera hecho, tu mamá seguiría siendo la niñita del kiosco que le tenía terror al mundo", puntualizó Aurora.
Es más, afirmó que Clara "debería darme las gracias todos y cada uno de los días de su vida".Ve el capítulo en
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