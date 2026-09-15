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¡La peor pesadilla de Andrea! Soñó que Samuel le era infiel con Clara en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 22 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) bajó por las escaleras de su casa tras escuchar sonidos extraños desde el living. Al encender la luz, descubrió algo horrible. 

Samuel (Francisco Ossa) se estaba besando apasionadamente con Clara (Lorena Bosch) en el sillón. "¡Suéltala!", gritó Andrea mientras intentaba separar a esos dos que la engañaban. 

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La angustia en la noche

La escena no era más que una pesadilla, pero su angustia era tan grande que Andrea se agitó y gritó de verdad, despertando a su marido y su hija. 

La Baronesa / Mega
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Samuel tuvo que tomarla entre sus brazos y despertarla a la fuerza, mientras Catalina (María Jesús Godoy) quería entender por qué su madre decía esas cosas entre sueños. 

Andrea, tras darse cuenta que todo fue producto de una pesadilla, se disculpó con su marido y lloró arrepentida del escándalo que causó: "Ay, perdón. Perdón... Estabas...". 

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