"Tú no vuelves a atender a mi mujer": Samuel se enfrentó con León para que se aleje de Andrea en La Baronesa
En el capítulo 22 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) irrumpió en la consulta de León (César Caillet), decidido a que deje de atender a Andrea (Catalina Guerra), ya sea por las buenas o por las malas.
Sin saludar, Toledo se acercó al médico con una amenaza: "Tú no vuelves a atender a mi mujer, ¿escuchaste? No quiero que un doctor de mier... como tú le ponga las manos encima".
Alguien interrumpe
Pero León tiene su carácter y no estaba dispuesto a permitir que Samuel lo amedrentase, hasta que la situación se volvió violenta cuando el padre de Javier (Simón Pesutic) lo volvió a sentar en la silla de un solo empujón.Ir a la siguiente nota
"¡Te quiero lejos de mi mujer!", gritó Toledo.
Justamente en ese instante, Aurora (Loreto Valenzuela) apareció por la puerta y escuchó a los dos hombres discutir. Ella sabe de la relación de León con su hijo, pero, ¿por qué el padre de Javier (Simón Pesutic) estaría tan alterado con el médico? ¿Por qué se conocen?Ve el capítulo en
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