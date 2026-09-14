Samuel tuvo visceral reacción tras visita de Clara: Andrea se dio cuenta que algo va mal en La Baronesa
En el capítulo 21 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) fue a casa de los Toledo para anunciar que ella también comenzará a formar parte de los preparativos del matrimonio entre Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic).
Andrea (Catalina Guerra) estará contenta de poder interactuar con su consuegra. De hecho, le había llamado la atención que se restara de la organización en un principio, dándose cuenta de las diferencias entre su carácter y el de Aurora (Loreto Valenzuela).
Una salida intempestiva
Pero mientras las dos mujeres conversaban, Samuel no pudo evitar recordar aquel terrible momento en que estuvo con Clara mientras ella yacía inconsciente.Ir a la siguiente nota
El peso de la culpa lo hizo salir corriendo al baño, donde vomitó profusamente. Luego, para calmarse, se lavó la cara antes de volver al comedor.
Por su parte, Andrea detectó el comportamiento extraño de su marido, pero lo disculpó con Clara: "No es de maleducado. Está con temas del negocio, del trabajo".Ve el capítulo en
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