"¿Te irías conmigo?": Clara quiere salir de la casa de sus suegros, pero Antonio se niega en La Baronesa

11 sept. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 20 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) se reunió con Antonio (Carlos Díaz) previo a la comida familiar en casa de los Márquez porque quería coordinar posturas ante la expulsión que sufrieron en manos de Aurora (Loreto Valenzuela).

"Si te pedí que nos juntáramos antes, es porque me gustaría que vayamos alineados a esa comida porque yo sí me quiero ir a vivir contigo y con los niños a otra parte", señaló a su marido.

La postura de Antonio

Pero Antonio lo que menos quiere es vivir en un lugar donde tenga más tiempo a solas con Clara. Por eso, se negó en rotundo y a pesar de saber que el reclamo de su esposa es legítimo, la instó a pedir perdón a Aurora.

La Baronesa / Mega

"Yo no me quiero ir de la casa de mis papás por ningún motivo y si no lo hice cuando recién nos casamos, ahora no, tampoco. Pídele disculpas. Sabemos cómo es mi mamá, y te recuerdo que fuiste tú la que quiso ir a vivirse con mis papás, así que asume las consecuencias", indicó.

Clara entonces hizo una pregunta que se quedó sin respuesta: "Si yo me voy, Antonio, ¿tú te irías conmigo?".