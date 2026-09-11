La Baronesa - Capítulo 20: Clara comienza a cambiar

11 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) estaba muy angustiada por discutir con Aurora (Loreto Valenzuela), pero Francesca (Katyna Huberman) le hizo ver que esto podría ser una oportunidad de salir de esa casa y escapar del control de su suegra.

Sus palabras la hicieron tomar valor y le propuso a Antonio (Carlos Díaz) irse con su familia para tener un hogar propio. Pero en lugar de encontrar apoyo en su marido, él se negó rotundamente a salir porque si no lo hizo en su juventud, menos se mudaría a esas alturas de la vida.

Roberto (Patricio Achurra) planificó una cena familiar para discutir este asunto de Clara y Aurora, pero su nuera no se presentó. En su lugar, decidió visitar a los Toledo.

La Baronesa / Mega

El dolor de Francesca

A raíz del duro momento por el que pasa Nicolás (Andrew Bargsted), Francesca preparó una comida especial para su hijo y se dieron tiempo de conversar de la vida.

Allí, recordaron lo duro que fue para la terapeuta el quedar viuda a los 25 años y embarazada de un hijo que nunca conocería a su padre, pero que el tiempo la ayudó a curar las heridas.