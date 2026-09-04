La Baronesa - Capítulo 15: Un reencuentro tras 30 años de silencio

04 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) le confiesa a Emilia (Octavia Bernasconi) que se enamoró de ella y le promete hacerla la mujer más feliz del mundo.

Por otro lado, Francesca (Katyna Huberman) queda desconcertada tras su beso con Daniel (Francisco Reyes Cristi) y le aclara que un vínculo entre ambos resulta imposible.

Sin embargo, el joven le resta importancia a sus advertencias y le propone dejarse llevar, dejando cualquier obstáculo de lado.

La Baronesa / Mega

El secreto entre Antonio y Samuel

Además, Samuel (Francisco Ossa) enfrenta un incómodo reencuentro con Antonio (Carlos Díaz), a quien le pide hablar a solas antes de la cena de compromiso de Emilia y Javier.

Durante la conversación, sale a la luz el oscuro secreto que los une desde hace más de tres décadas.