La Baronesa - Capítulo 15: Un reencuentro tras 30 años de silencio
En este capítulo de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) le confiesa a Emilia (Octavia Bernasconi) que se enamoró de ella y le promete hacerla la mujer más feliz del mundo.
Por otro lado, Francesca (Katyna Huberman) queda desconcertada tras su beso con Daniel (Francisco Reyes Cristi) y le aclara que un vínculo entre ambos resulta imposible.
Sin embargo, el joven le resta importancia a sus advertencias y le propone dejarse llevar, dejando cualquier obstáculo de lado.
El secreto entre Antonio y Samuel
Además, Samuel (Francisco Ossa) enfrenta un incómodo reencuentro con Antonio (Carlos Díaz), a quien le pide hablar a solas antes de la cena de compromiso de Emilia y Javier.
Durante la conversación, sale a la luz el oscuro secreto que los une desde hace más de tres décadas.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Capítulos
-
La Baronesa - Capítulo 14: Los Márquez y los Toledo se conocen
-
La Baronesa - Capítulo 13: Antonio no sabe ser padre
-
La Baronesa - Capítulo 12: El "príncipe azul" que divide a las hermanas Márquez
-
La Baronesa - Capítulo 11: Se quiebra el corazón de Emilia
-
La Baronesa - Capítulo 10: Una nieta por otra
-
La Baronesa - Capítulo 9: Andrea conoce a Aurora