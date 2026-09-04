El secreto que Samuel y Antonio ocultaron durante 30 años amenaza con salir a la luz en La Baronesa
En el capítulo 15 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) enfrenta un incómodo reencuentro con Antonio (Carlos Díaz), a quien le pide hablar a solas antes de la cena de compromiso de Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic).
Durante la conversación, el abogado le recuerda que hace 30 años no dudó en aceptar su dinero para salvar a Javier, un hecho que el ingeniero rememora como "la etapa más miserable de mi vida".
Luego de esto, Antonio le exige mantener en reserva el secreto que también involucra a Clara (Lorena Bosch), ante lo cual Samuel responde: "¿Tú crees que para mí es normal mirar a tu mujer a los ojos después de lo que hice?", dejando en evidencia su profunda incomodidad por las acciones del pasado.
León se entera del reencuentro
Horas más tarde, Antonio regresa a su hogar y le confiesa a León (César Caillet) lo ocurrido.
"El papá de Javier, mi consuegro, es Samuel Toledo. Es el tipo que nosotros contratamos para que estuviera con Clara la noche de mi matrimonio", revela, dejando a su pareja secreta en absoluto shock.Ve el capítulo en
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