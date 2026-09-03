Daniel le preparó una especial cena a Francesca y dio el gran paso: Besó a la mamá de Nico en La Baronesa
En el capítulo 14 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) fue a ver a Nicolás (Andrew Bargsted) a su casa, pero solo estaba Francesca (Katyna Huberman).
Sin desaprovechar esta oportunidad, decidió quedarse con ella y preparar una especial comida para la mejor amiga de su madre.
Con su experiencia, hizo dos platillos que le hizo probar completamente a ciegas. Ella alabó sus preparaciones y Daniel la instó a que por esa noche se olviden de todos los problemas que enfrentaron por la mañana con el nuevo compromiso de Emilia (Octavia Bernasconi).Ir a la siguiente nota
Las cosas no volverán a ser iguales
Tras una comida exquisita y un par de tragos, Daniel decidió dar el paso. Para mí esto es un arte, la cocina es arte y, bueno, todos los artistas también necesitamos un propósito, ¿no? Digo, para hacer nuestro arte, inspirarnos. Para mí hoy tú fuiste mi musa inspiradora", dijo.
Francesca se puso un poco nerviosa, pero ante estas palabras, aceptó el coqueteo y respondió el beso que le dio el hijo de Clara (Lorena Bosch).Ve el capítulo en
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