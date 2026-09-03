"¿Por qué estás tan raro?": Samuel tuvo incómoda reacción al saludar a Antonio y Clara en La Baronesa
En el capítulo 14 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) estaba nerviosa a la espera de los Márquez, hasta que Aurora (Loreto Valenzuela) y su clan tocaron el timbre.
Roberto (Patricio Achurra), Clara (Lorena Bosch) y Antonio (Carlos Díaz) saludaron y al escuchar voces, Samuel (Francisco Ossa) bajó las escaleras para darle la bienvenida a la familia de Emilia (Octavia Bernasconi).
Sin embargo, apenas cruzaron miradas, Samuel y Antonio se reconocieron y actuaron con cierta incomodidad, fingiendo que era primera vez que se encontraban.Ir a la siguiente nota
Andrea nota algo inusual
Lo peor fue cuando Clara saludó al dueño de casa, porque el padre de Javier (Simón Pesutic) se quedó mudo y tardó en reaccionar. "Parece que pasó un angelito", comentó Aurora para romper el hielo, mientras que Andrea se acercaba a su esposo con discreción.
"¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan raro?", preguntó ella y él le aseguró que todo se debe a que está nervioso por el compromiso de su hijo mayor.Ve el capítulo en
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