"¿Por qué estás tan raro?": Samuel tuvo incómoda reacción al saludar a Antonio y Clara en La Baronesa

03 sept. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 14 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) estaba nerviosa a la espera de los Márquez, hasta que Aurora (Loreto Valenzuela) y su clan tocaron el timbre.

Roberto (Patricio Achurra), Clara (Lorena Bosch) y Antonio (Carlos Díaz) saludaron y al escuchar voces, Samuel (Francisco Ossa) bajó las escaleras para darle la bienvenida a la familia de Emilia (Octavia Bernasconi).

Sin embargo, apenas cruzaron miradas, Samuel y Antonio se reconocieron y actuaron con cierta incomodidad, fingiendo que era primera vez que se encontraban.

La Baronesa / Mega

Andrea nota algo inusual

Lo peor fue cuando Clara saludó al dueño de casa, porque el padre de Javier (Simón Pesutic) se quedó mudo y tardó en reaccionar. "Parece que pasó un angelito", comentó Aurora para romper el hielo, mientras que Andrea se acercaba a su esposo con discreción.

"¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan raro?", preguntó ella y él le aseguró que todo se debe a que está nervioso por el compromiso de su hijo mayor.