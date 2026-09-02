"La próxima no me voy a contener": Javier y Nico se mostraron los dientes tras pelea por Emilia en La Baronesa
En el capítulo 13 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) fue a la casa de los Márquez a pedir explicaciones, tras enterarse de que Emilia (Octavia Bernasconi) se casaría con otro.
Paula (Francisca Armstrong) decidió avivar el fuego, presentándole a Javier (Simón Pesutic), a quien ya conocía de la fiesta en la azotea.
"Nicolás, yo quiero que sepas que no tengo ningún problema contigo", dijo Toledo para mantener las formas, pero nada de lo que dijera Javier podría calmar la rabia de Nico. La respuesta del preparador físico fue un contundente puñetazo directo en la cara.Ir a la siguiente nota
Una amenaza
Aurora (Loreto Valenzuela) detuvo la pelea y señaló que cualquier disputa que tuvieran, debían solucionarla fuera de su casa.
Y efectivamente, ambos se encontraron en la calle, pero esta vez, Javier no fue tan amable. "Esta te lo voy a dejar pasar, pero la próxima no me voy a contener", dijo antes de marcharse y Nicolás se contuvo para no volver a atacarlo.Ve el capítulo en
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