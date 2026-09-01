"¡Eres una mosquita muerta!": Paula agredió a Emilia tras saber que es la novia de Javier en La Baronesa

01 sept. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 12 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) no esperaba un golpe tan bajo y menos de alguien de su familia.

Saber que Emilia (Octavia Bernasconi) es la famosa "novia" de Javier (Simón Pesutic) terminó por enfurecerla y se lanzó hacia su hermana para tirarle el pelo por su traición. "Ahora entiendo por qué estabas en el hotel de Javier y por qué me dijiste que me alejara de él. ¡Eres una mosquita muerta! ¡Te odio!", gritó.

Daniel (Francisco Reyes Cristi) tuvo que tomar a Paula y llevársela a su dormitorio, pero eso no calmó su furia y destruyó su propia habitación.

La Baronesa / Mega

La llamada a Nicolás

Mientras su hermano iba a buscarle una pastilla, la psicóloga llamó a Nicolás (Andrew Bargsted) para contarle lo que pasó.

"La Emilia terminó contigo porque se va a casar con otro. Ojalá fuera una tontera... su noviecito está acá y en la casa están celebrando el compromiso ahora. No te imaginas quién es...", alcanzó a decir, antes de que Daniel le arrebatara el teléfono.