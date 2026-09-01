¡A los golpes! Nicolás le dará un puñetazo a Javier cuando se encuentren en el capítulo 13 de La Baronesa

01 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 13 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) irá a la casa de los Márquez tras enterarse de que Emilia (Octavia Bernasconi) presentó a su nuevo prometido.

El preparador físico le pedirá explicaciones a su ex y Paula (Francisca Armstrong) le pondrá más leña al fuego al traer consigo a Javier (Simón Pesutic), a quien podrá recordar de la fiesta en la azotea. "Siempre es momento de destapar las mentiras de una mojigata", dirá.

Dos contendientes por el amor de Emilia

Javier, al encontrarse de frente con el hijo de Francesca (Katyna Huberman), tratará de mantener una conversación civilizada. "Nicolás, yo quiero que sepas que no tengo ningún problema contigo", mencionará, pero esa no será la oportunidad de hablar.

La Baronesa / Mega

"Yo sí (tengo problemas)", responderá el joven y le dará un certero puñetazo en la cara hasta casi tumbarlo en el piso.

Los Márquez, antes de que se desate una pelea campal, intentarán separar a los dos pretendientes de Emilia.