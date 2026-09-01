"Dejaste de ser mi hermana": Paula le declarará la guerra a Emilia en el capítulo 13 de La Baronesa

01 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 13 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) no podrá contener la rabia que siente contra Emilia (Octavia Bernasconi) por arrebatarle al hombre del que está perdidamente enamorada.

Sin embargo, ambas viven en la misma casa y será imposible que no se encuentren en uno de los pasillos.

Paula, a pesar de ser la mayor, se tomará este asunto como una afrenta personal y no solo no perdonará lo sucedido, sino que le declarará implícitamente la guerra a la ex de Nicolás (Andrew Bargsted).

La amenaza de Paula

"Escúchame una cosa, Emilia: tú hoy día dejaste de ser mi hermana y ni siquiera sé quién eres", dirá.

La Baronesa / Mega

"¿Te acuerdas de lo que te dije ayer? Yo, a Javier, lo voy a pelear con uñas y dientes", agregará amenazante.

¿Cómo se tomará Emilia el odio que siente su hermana? ¿Le contará la verdad para evitar que su relación se dañe irreparablemente?