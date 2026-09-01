La Baronesa - Capítulo 12: El "príncipe azul" que divide a las hermanas Márquez

01 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) tuvo que lidiar con el traumático quiebre con Nicolás (Andrew Bargsted), sintiéndose juzgada por toda su familia.

Sin embargo, el joven presiente que hay algo más en el final del compromiso y agredió a Aurora (Loreto Valenzuela) por lo que sucedió. La mujer nunca ocultó el desprecio que sentía por él y finalmente logró separarlos.

El peor desayuno de los Márquez

Mientras Emilia se sentía asediada de preguntas durante el desayuno, se anunció la visita de alguien inesperado. Era Javier (Simón Pesutic), quien venía a visitar a su "novia".

La Baronesa / Mega

Paula (Octavia Bernasconi) se levantó de su silla y presentó a Toledo como su "príncipe azul", pero él no venía a verla a ella, sino a su hermana menor, con quien se va a casar.

La noticia cayó como una bomba en la familia y Paula se lanzó a golpear a Emilia por la traición contra ella y Nicolás, su mejor amigo.