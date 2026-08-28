La Baronesa - Capítulo 10: Una nieta por otra

28 ag. 2026 - 18:15 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) cumplió con su palabra y logró posponer la cena en la que las familias Toledo y Márquez se verían por primera vez.

Esto le dio un poco de respiro a Emilia (Octavia Bernasconi), quien ya carga con las sospechas de Nicolás (Andrew Bargsted) y está impedida de contarle la verdad.

Sin embargo, el compromiso con Javier (Simón Pesutic) podría dar un vuelco, ya que Aurora, enterada de que Paula (Francisca Armstrong) está enamorada del joven apostador, le ofreció la mano de su nieta mayor a cambio de recuperar la casa.

La Baronesa / Mega

Francesca quiere una explicación

León (César Caillet) se preparaba para una íntima celebración con Antonio (Carlos Díaz), pero al abrir la puerta de su departamento no se encontró con el abogado, sino con Francesca (Katyna Huberman).

La terapeuta quería hablarle frente a frente, cuestionándolo duramente por violar la confidencialidad entre médico y paciente.