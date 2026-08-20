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La Baronesa - Capítulo 4: La salud de Roberto pende de un hilo

  • Por Mega

En el tercer capítulo de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) y Emilia (Octavia Bernasconi) discutieron telefónicamente y Roberto (Patricio Achurra), con solo escucharlas, se empezó a sentir mal. 

Su corazón es demasiado frágil y tiene una cardiopatía declarada desde los 40 años, por eso, cualquier agitación o preocupación se convierte en una situación de riesgo. Afortunadamente, contó con la atención de un equipo de paramédicos y León (César Caillet) para estabilizarlo. 

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La presión de Aurora

Aurora (Loreto Valenzuela) no quiere perder a su marido y por esa misma razón, sabe que no pueden perder la casa. La única solución es que Emilia deje a Nicolás (Andrew Bargsted) y acepte la propuesta de Javier (Simón Pesutic). 

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La joven se negó a la petición de su abuela, pero Aurora puso sobre sus hombros el bienestar de Roberto. ¿Qué debería hacer? ¿Qué elegir? 

La respuesta llegó a la mañana siguiente, cuando un camión de mudanzas apareció en la puerta de su casa con Javier. Acorralada, finalmente decidió qué es lo que quería proteger. 

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