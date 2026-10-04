Javier, Emilia y Nicolás: así comenzó el triángulo amoroso de La Baronesa

04 oct. 2026 - 11:20 hrs.

En La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) y Nicolás (Andrew Bargsted) estaban enamorados desde que iban al colegio y tras varios años juntos se comprometieron. ¿Cómo es que pocas semanas más tarde, Emilia está a punto de llegar al altar con otro hombre?

Antes de que Aurora (Loreto Valenzuela) perdiera su casa en una apuesta con Javier (Simón Pesutic), él había conocido a Emilia en una fiesta y decretó que estaría con ella algún día.

La oportunidad se dio más pronto que tarde porque Emilia, en su afán de ayudar a su abuela a recuperar la propiedad familiar, buscó al nuevo dueño de la casa. Javier entonces les dio la oportunidad de elegir: les devuelve su hogar, siempre y cuando la nieta de Aurora se case con él.

La Baronesa / Mega

En un principio, la joven se negó porque no estaba dispuesta a perder al amor de su vida, pero cuando el corazón de Roberto (Patricio Achurra) comenzó a fallar, tuvo que hacer ese sacrificio.

Terminó con Nicolás y le mintió, diciendo que se enamoró de alguien más, pese a que el preparador físico intuye que ella lo quiere con la misma intensidad de siempre.

La Baronesa / Mega

Por su parte, Javier es impulsivo, pero genuinamente ha tratado de ganarse el cariño de Emilia con gestos románticos. Le regaló flores, la elogia y admira su trabajo como administradora del restaurante.

¿La menor de los Márquez terminará por volver con su primer amor o se dejará encantar por este enigmático apostador?

Todo sobre La Baronesa