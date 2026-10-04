Javier, Emilia y Nicolás: así comenzó el triángulo amoroso de La Baronesa
En La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) y Nicolás (Andrew Bargsted) estaban enamorados desde que iban al colegio y tras varios años juntos se comprometieron. ¿Cómo es que pocas semanas más tarde, Emilia está a punto de llegar al altar con otro hombre?
Antes de que Aurora (Loreto Valenzuela) perdiera su casa en una apuesta con Javier (Simón Pesutic), él había conocido a Emilia en una fiesta y decretó que estaría con ella algún día.
La oportunidad se dio más pronto que tarde porque Emilia, en su afán de ayudar a su abuela a recuperar la propiedad familiar, buscó al nuevo dueño de la casa. Javier entonces les dio la oportunidad de elegir: les devuelve su hogar, siempre y cuando la nieta de Aurora se case con él.
En un principio, la joven se negó porque no estaba dispuesta a perder al amor de su vida, pero cuando el corazón de Roberto (Patricio Achurra) comenzó a fallar, tuvo que hacer ese sacrificio.
Terminó con Nicolás y le mintió, diciendo que se enamoró de alguien más, pese a que el preparador físico intuye que ella lo quiere con la misma intensidad de siempre.
Por su parte, Javier es impulsivo, pero genuinamente ha tratado de ganarse el cariño de Emilia con gestos románticos. Le regaló flores, la elogia y admira su trabajo como administradora del restaurante.
¿La menor de los Márquez terminará por volver con su primer amor o se dejará encantar por este enigmático apostador?