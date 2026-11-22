22 nov. 2026 - 10:15 hrs.

El capítulo 96 de Volverías con tu ex? 2 se viene con todo y Tonka Tomicic y Joaquín Méndez llegarán con un contenido que varios de los participantes no querrán ver.

Los animadores les contarán a las parejas que tendrán la oportunidad de revisar los castings que hicieron para ingresar al reality, hace ya un tiempo.

Varios se taparán la cara y tratarán de evitar la dinámica, pues en los videos habrá impactantes declaraciones que al día de hoy, no harán sentido.

¡Tensión al máximo en los castings de Volverías con tu ex? 2!

Unas de las postulaciones que se mostrarán serán las de Kaoto y Estefi Marquis, quienes en ese momento aseguraron que querían volver a estar juntos.

Mariano Brozincevic quedará impactado con las palabras de su pareja y de Carlos Águila y los llamará mentirosos.

Volverías con tu ex? 2

También, se verán los castings de Noelia Márquez y Manuel González y ambos terminarán discutiendo fuertemente frente a todos.

Finalmente, el conflicto llegará a Flavia Laos y a Austin Palao, quienes revivirán viejos conflictos y complicadas situaciones del pasado.