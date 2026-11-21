21 nov. 2026 - 11:15 hrs.

Francesca (Katyna Huberman) abrió la caja de Pandora, al contar uno de los secretos más íntimos de Clara (Lorena Bosch) en los recientes capítulos de La Baronesa.

La terapeuta estaba indignada de que el nombre de su mejor amiga fuera arrastrado por el suelo y por eso recurrió al fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth). Era el único al que podía recurrir, luego de que Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) se negaran a ayudarla.

Lagunas mentales

Cuando se supo que ninguno de los Márquez eran hijos de Antonio (Carlos Díaz), todos acusaron a Clara de ser una mujer infiel, pero Francesca sabía la verdad. Su amiga jamás había pensado otro hombre durante sus 30 años de matrimonio.

La Baronesa / Mega

En una entrevista privada con el fiscal, Fran expuso sus sospechas de que algo pasaba y para darle peso a sus palabras, mostró el video de una de las sesiones de terapia que tuvo con Clara.

En tres décadas de matrimonio, su amiga no era capaz de recordar ni una sola de las noches íntimas que pasó con su esposo y cuando intentó hacer una regresión, su visión se nubló y solo sintió terror. ¿Por qué?

El fiscal Domínguez vio las imágenes y quedó impactado. Esto era bastante grave y extraño, así que se propuso llegar a la verdad.