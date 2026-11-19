19 nov. 2026 - 22:22 hrs.

En el avance del capítulo 226 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) estará muy agradecida con todo el apoyo que le ha brindado Manuel (Mario Horton) durante su embarazo y posterior parto.

En ausencia de Coke (Diego Muñoz), su mejor amigo ha sabido acompañarla en los momentos difíciles y fue uno de los primeros que apareció en la clínica para darle apoyo y velar por el pequeño Carlitos que acababa de llegar al mundo.

Considerando lo anterior, Josefa le hizo una importante petición al ex de Tere (Elisa Zulueta).

Reunión de Superados / Mega

"Quiero pedirte un último favor, pero no pongas esa cara porque no es un cacho. Yo sé que todo el mundo te pide cosas, pero este es un cacho bueno. Me gustaría que fueras el padrino de Carlitos".

¿Manuel aceptará este compromiso con el hijo de su mejor amigo?