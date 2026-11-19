19 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) encontró a su madre hablando en secreto con el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) y no le gustó para nada.

El recuerdo del amorío con Daniel (Francisco Reyes Cristi) estaba demasiado fresco en su memoria y una vez se fue el persecutor, acusó a su madre de tener facilidad para meter hombres a la casa.

Esta insolencia Francesca (Katyna Huberman) no la pasó por alto y le pegó una fuerte cachetada a su hijo, exigiéndole que la respete porque ese es su techo. Nicolás, sorprendido y molesto a la vez, se fue a pasar la tarde con Catalina (María Jesús Godoy).

La Baronesa / Mega

El resultado del test

León (César Caillet) recibió una notificación de la clínica y se acercó a la consulta del doctor Labra (Cristián Carvajal).

Tal como sospechaba, es compatible con Daniel y tendrá que comenzar un tratamiento previo que lo habilite para la donación de médula espinal. Sin embargo, se acerca el momento en que tenga que confesar que él es el donante.