La Baronesa - Capítulo 60: El mayor pecado de León

12 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) no comprendía cómo León (César Caillet) pudo cometer un error tan grande y permitir que uno de los escorts que ellos mismos contrataron, embarazara a Clara (Lorena Bosch).

Sin embargo, el ginecólogo le respondió que no fue un error. Él inseminó a Clara, es cierto, pero en lugar de hacerlo con los espermios de Antonio, usó los suyos propios en los embarazos de Emilia (Octavia Bernasconi), Paula (Francisca Armstrong) y Daniel (Francisco Reyes Cristi).

En una forma muy retorcida de amor, León quería conformar esa familia soñada con su amante con él siendo el padre biológico y Antonio criándolos y dándoles su apellido.

La Baronesa / Mega

Nicolás no perdona

Francesca (Katyna Huberman) intentó que Nicolás (Andrew Bargsted) se reconciliara con Daniel ahora que sabe que está enfermo.

Su hijo insistió en que lo que su examigo hizo es demasiado grave. Quiere que se recupere, sí, pero eso no significa que lo va a perdonar para que las cosas sean igual que antes.