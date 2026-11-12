La Baronesa - Capítulo 60: El mayor pecado de León
En este capítulo de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) no comprendía cómo León (César Caillet) pudo cometer un error tan grande y permitir que uno de los escorts que ellos mismos contrataron, embarazara a Clara (Lorena Bosch).
Sin embargo, el ginecólogo le respondió que no fue un error. Él inseminó a Clara, es cierto, pero en lugar de hacerlo con los espermios de Antonio, usó los suyos propios en los embarazos de Emilia (Octavia Bernasconi), Paula (Francisca Armstrong) y Daniel (Francisco Reyes Cristi).
En una forma muy retorcida de amor, León quería conformar esa familia soñada con su amante con él siendo el padre biológico y Antonio criándolos y dándoles su apellido.Ir a la siguiente nota
Nicolás no perdona
Francesca (Katyna Huberman) intentó que Nicolás (Andrew Bargsted) se reconciliara con Daniel ahora que sabe que está enfermo.
Su hijo insistió en que lo que su examigo hizo es demasiado grave. Quiere que se recupere, sí, pero eso no significa que lo va a perdonar para que las cosas sean igual que antes.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
La Baronesa - Capítulo 59: Antonio exige explicaciones
-
La Baronesa - Capítulo 58: ¿Quién es mi padre?
-
La Baronesa - Capítulo 57: Un secreto que remece a Antonio
-
La Baronesa - Capítulo 56: Daniel debe pedir ayuda
-
La Baronesa - Capítulo 55: Todos son sospechosos
-
La Baronesa - Capítulo 54: Javier quiere contar la verdad