La Baronesa - Capítulo 58: ¿Quién es mi padre?

10 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) y Paula (Francisca Armstrong) no solo se enteraron de la leucemia de Daniel (Francisco Reyes Cristi), sino que también sufrieron al enterarse de que el chef no es hijo biológico de su padre.

Daniel cree firmemente que Clara (Lorena Bosch) llevaba mucho tiempo siéndole infiel a Antonio (Carlos Díaz) y recurrió a Francesca (Katyna Huberman) por respuestas. Si alguien sabe quién era el amante de su madre, esa tiene que ser la terapeuta.

Por su parte, Antonio solo tenía rabia en contra de León (César Caillet) y lo esperó en su departamento para confrontarlo cara a cara.

La Baronesa / Mega

La suerte de Javier

Aurora (Loreto Valenzuela) se quedó sola en casa y no encontró nada mejor que pasar el tiempo en el Clavel Rojo, pero también lo encontró vacío. Allí se enteró que Javier (Simón Pesutic) sigue en racha y le ganó un convertible a uno de los viejos parroquianos del clandestino.

Javier disfrutó del auto, pero decidió dejar las llaves guardadas en una cajita de terciopelo. ¿Será para Emilia?