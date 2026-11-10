"Nunca un novio me dijo eso": Nicole Moreno y Manuel González protagonizarán fuerte pelea

10 nov. 2026 - 00:39 hrs.

En el avance del capítulo 89 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González tendrán una fuerte pelea luego de una situación en la Cabaña de las Tentaciones.

Recordemos que el español se molestó con la modelo cuando durmieron juntos, por haber ganado el premio en la fiesta de compromiso.

A la mañana siguiente, la tensión será bastante y cuando ella le ofrezca algo en el desayuno, él le responderá con un duro comentario: "Te pones insoportable a veces, es difícil aguantarte".

Volverías con tu ex? 2

La molestia de Nicole Moreno

Nicole Moreno quedará impactada con las palabras de Manuel González y le expresará su descontento: "¡Nunca un novio me dijo eso!".

La campeona fitness se molestará tanto que decidirá irse a su cama y él la seguirá para conversar las cosas.

"Yo a ti te trato con cariño", expresará la chilena, mientras que él le responderá de vuelta: "Nicole, no eres perfecta".