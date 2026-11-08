¿Está ocultando algo? Las inesperadas actitudes de Pablo que generan dudas en Prohibida Obsesión

08 nov. 2026 - 09:15 hrs.

Esta semana, Pablo (César Sepúlveda) dejó al descubierto una faceta desconocida en Prohibida Obsesión, la teleserie nocturna de Mega.

El "tesorero" tuvo dos extrañas actitudes que despertaron diversas teorías entre los espectadores. A continuación, repasamos qué hizo este personaje y por qué sus acciones generan tantas dudas.

Negarle el acceso a Vivi

Vivi (Celine Reymond) llegó a la casa de Pablo para disfrutar de una romántica cita. Sin embargo, justo en ese momento recibió una llamada de su hija y tuvo que dirigirse al departamento de Gaspar (Nicolás Poblete) para entregarle un objeto.

Prohibida Obsesión / Mega

Una vez en el lugar, la niña invitó a su madre a cenar. Vivi aceptó y, de paso, le avisó a Pablo que llegaría una hora más tarde de lo previsto.

Pero lo que ocurrió después fue completamente inesperado. Cuando Vivi regresó al domicilio, Pablo decidió no abrirle la puerta ni contestar sus llamadas, mientras la observaba a través de una cámara de seguridad.

Prohibida Obsesión / Mega

Su discusión con Gaspar

Otro episodio que llamó la atención ocurrió durante su enfrentamiento con Gaspar (Nicolás Poblete) en el colegio de su hija.

Todo comenzó cuando el abogado recriminó al "tesorero" por haberle regalado un celular de alta gama a la niña.

Prohibida Obsesión / Mega

En un primer momento, Pablo intentó restarle importancia al asunto y mantener la calma. Sin embargo, al notar que Gaspar estaba alterado, se acercó a su oído y lo trató de borracho. La provocación hizo que el abogado lo empujara levemente.

Pero Pablo reaccionó de una manera inesperada: aprovechó el contacto para exagerar la agresión y terminó cayendo al suelo, ante la mirada del cuerpo docente y otros apoderados del colegio.

Prohibida Obsesión / Mega

Más tarde, el "tesorero" se reunió con Vivi y volvió a insistir en que debía divorciarse cuanto antes de Gaspar. Incluso fue más allá y le ofreció los servicios de una abogada con gran reputación en conflictos familiares.

¿Qué esconde realmente Pablo detrás de estas extrañas actitudes? Descúbrelo en los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves desde las 22:10 horas.

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