Bárbara comenzará a investigar a Coca en el capítulo 20 de Prohibida Obsesión

04 nov. 2026 - 23:00 hrs.

En el avance del capítulo 20 de Prohibida Obsesión, Paloma (Mónica Godoy) le hará una incómoda pregunta a Dante (Andrés Velasco) relacionada con Luciano (Diego Muñoz).

Por otro lado, Gaspar (Nicolás Poblete) le dirá a Vivi (Celine Reymond) que Pablo (César Sepúlveda) exageró lo ocurrido durante su discusión para dejarlo mal ante el colegio.

Justo en ese momento aparecerá Pablo, por lo que Gaspar le exigirá que le cuente toda la verdad a su esposa.

Prohibida Obsesión / Mega

Bárbara comenzará a investigar a Coca

Además, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) iniciará una investigación para obtener información sobre Coca (Lorena Capetillo).

Con ese objetivo, la joven llamará a la inmobiliaria de Hernán (Osvaldo Silva) para conseguir la dirección de Coca.