Prohibida Obsesión - Capítulo 18: El deseo de Bárbara sobre Antonia
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) entra en pánico tras recibir un mensaje anónimo que lo alerta sobre la infidelidad que está cometiendo.
Luego de reflexionar, el arquitecto llega a la conclusión de que Coca (Lorena Capetillo) está detrás del mensaje, por lo que la cita en un café para enfrentarla.
Por otro lado, Paloma (Mónica Godoy) no logra reconocer a Gonzalo (Ricardo Fernández), un antiguo conocido con quien se encuentra mientras participa en una entrevista de trabajo.
El deseo de Bárbara sobre Antonia
Además, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) tiene una nueva sesión con su psicóloga, en la que le confiesa que no se atreve a retomar el contacto con Luciano.
En medio de la conversación, la joven sorprende a la profesional al preguntarle qué opina sobre si Antonia (Sigrid Alegría) debería enterarse de que su esposo le es infiel.
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