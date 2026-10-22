Prohibida Obsesión - Capítulo 13: Bárbara sorprende a Luciano en su viaje

22 oct. 2026 - 22:50 hrs.

En este capítulo de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) invita a Marisol (Florencia Crino) a salir a bailar con la intención de levantarle el ánimo.

Una vez en el lugar, mientras ambas disfrutan en la pista de baile, Marisol se acerca lentamente a su amiga y termina besándola.

Por otro lado, Hernán (Osvaldo Silva) recibe la inesperada visita de Coca (Lorena Capetillo) en la clínica. Allí, el empresario aprovecha la oportunidad para pedirle una nueva oportunidad y retomar su romance.

Prohibida Obsesión / Mega

Bárbara sorprende a Luciano durante su viaje

Además, Luciano (Diego Muñoz) viaja hasta Zapallar para reemplazar a Hernán en una importante reunión de la empresa.

Sin embargo, el arquitecto se lleva una sorpresa al descubrir que Bárbara (Fernanda Finsterbusch) también se encuentra en el lugar, esperándolo con una gran sonrisa.