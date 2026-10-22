Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Una capa negra y una misteriosa maleta: El inesperado ingreso que impactará en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2, la llegada de una inesperada persona a la casona dejará a todos atónitos. 

De pronto, un misterioso humo comenzará a ingresar al resort y varios de los participantes que estaban afuera, se acercarán.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Los famosos que estaban al interior de la casa también querrán saber de qué se trata la situación y saldrán a ver.

¿Quién es la persona que llegará a Volverías con tu ex? 2?

Las compuertas de la casona se abrirán y un hombre con una capa negra entrará, arrastrando una pequeña maleta.

Volverías con tu ex? 2
Ir a la siguiente nota

Bárbara Córdoba se aproximará a la persona y le preguntará si viene a quedarse y él solo asentirá con su cabeza.

Finalmente, el nuevo integrante estará a punto de levantarse la capucha y revelar su identidad.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto