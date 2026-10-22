Una capa negra y una misteriosa maleta: El inesperado ingreso que impactará en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2, la llegada de una inesperada persona a la casona dejará a todos atónitos.
De pronto, un misterioso humo comenzará a ingresar al resort y varios de los participantes que estaban afuera, se acercarán.
Los famosos que estaban al interior de la casa también querrán saber de qué se trata la situación y saldrán a ver.
¿Quién es la persona que llegará a Volverías con tu ex? 2?
Las compuertas de la casona se abrirán y un hombre con una capa negra entrará, arrastrando una pequeña maleta.
Bárbara Córdoba se aproximará a la persona y le preguntará si viene a quedarse y él solo asentirá con su cabeza.
Finalmente, el nuevo integrante estará a punto de levantarse la capucha y revelar su identidad.
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