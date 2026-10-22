Una capa negra y una misteriosa maleta: El inesperado ingreso que impactará en Volverías con tu ex? 2

22 oct. 2026 - 00:45 hrs.

En el avance del capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2, la llegada de una inesperada persona a la casona dejará a todos atónitos.

De pronto, un misterioso humo comenzará a ingresar al resort y varios de los participantes que estaban afuera, se acercarán.

Los famosos que estaban al interior de la casa también querrán saber de qué se trata la situación y saldrán a ver.

¿Quién es la persona que llegará a Volverías con tu ex? 2?

Las compuertas de la casona se abrirán y un hombre con una capa negra entrará, arrastrando una pequeña maleta.

Volverías con tu ex? 2

Bárbara Córdoba se aproximará a la persona y le preguntará si viene a quedarse y él solo asentirá con su cabeza.

Finalmente, el nuevo integrante estará a punto de levantarse la capucha y revelar su identidad.