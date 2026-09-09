Camila Nash y Manuel González protagonizarán apasionado beso en el cuarto oscuro
En el avance del capítulo 58 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva y candente fiesta en la casona, donde podrán participar solo algunos.
Camila Nash tendrá que cumplir con un fogoso desafío y reventar un globo junto a Manuel González, dejando a todos sorprendidos.
Pero el acercamiento entre ambos no terminará allí, pues luego se besarán apasionadamente en el cuarto oscuro.
La tierna confesión de Ludmila Ksenofontova
Por otro lado, las parejas serán parte de una especial dinámica llamada "Miradas que hablan", donde tendrán que observarse y decirse cosas lindas.
Ludmila Ksenofontova notará que Kaoto está nervioso y para tranquilizarlo, le confesará que se siente tranquila estando junto a él.
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