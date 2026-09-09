Camila Nash y Manuel González protagonizarán apasionado beso en el cuarto oscuro

09 sept. 2026 - 00:32 hrs.

En el avance del capítulo 58 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva y candente fiesta en la casona, donde podrán participar solo algunos.

Camila Nash tendrá que cumplir con un fogoso desafío y reventar un globo junto a Manuel González, dejando a todos sorprendidos.

Pero el acercamiento entre ambos no terminará allí, pues luego se besarán apasionadamente en el cuarto oscuro.

Volverías con tu ex? 2

La tierna confesión de Ludmila Ksenofontova

Por otro lado, las parejas serán parte de una especial dinámica llamada "Miradas que hablan", donde tendrán que observarse y decirse cosas lindas.

Ludmila Ksenofontova notará que Kaoto está nervioso y para tranquilizarlo, le confesará que se siente tranquila estando junto a él.