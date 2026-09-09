"Si volvemos a estar juntos...": Rai Cerda le hará conmovedora promesa a Faloon Larraguibel entre lágrimas

09 sept. 2026 - 00:55 hrs.

En el avance del capítulo 58 de Volverías con tu ex? 2, una actividad dejará a Faloon Larraguibel y a Rai Cerda llorando desconsoladamente.

La dinámica "Miradas que hablan", animada por Tonka Tomicic, invitará a los participantes a observarse y a conectarse con las personas que están armando un vínculo.

"Me duele mucho como lo pasé cuando él entró acá", lanzará la comunicadora entre lágrimas y el ingeniero también hará lo suyo: "Has sido la mujer que más he amado en toda mi vida y si volvemos a estar juntos, prometo nunca más abandonarte".

Volverías con tu ex? 2

La sincera confesión de Luis Mateucci

En esa misma actividad, Luis Mateucci abrirá su corazón y le hará una sincera y sensible confesión a Flavia Laos, sobre lo que siente por ella.

Finalmente, llegará una nueva fiesta a la casona, donde Manuel González y Camila Nash darán rienda suelta a la pasión y se besarán apasionadamente.