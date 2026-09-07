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Tito tendrá teoría sobre las intenciones del viaje de Alessandra en el capítulo 190 de Reunión de Superados

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 190 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) tendrá una inesperada teoría de por qué Alessandra (Julieta Bartolomé) se fue a Argentina. 

Precisamente, el exfutbolista afirmará a su madre que él tiene claro que las intenciones del viaje de Alessandra a Argentina no son solo por trabajo, sino que hay algo más de fondo. 

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Tito
Reunión de Superados / MEGA

La particular teoría de Tito

Enseguida, Tito se verá enfrentado a su madre, quien le pedirá que le explique lo que está diciendo, ya que ella no lo entiende.

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Será así como él dirá: "No sé, ya está aburrida y me quiere pegar la pata en la jarra", lo que dejará a su madre impactada. 

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