Tito tendrá teoría sobre las intenciones del viaje de Alessandra en el capítulo 190 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 190 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) tendrá una inesperada teoría de por qué Alessandra (Julieta Bartolomé) se fue a Argentina.
Precisamente, el exfutbolista afirmará a su madre que él tiene claro que las intenciones del viaje de Alessandra a Argentina no son solo por trabajo, sino que hay algo más de fondo.
La particular teoría de Tito
Enseguida, Tito se verá enfrentado a su madre, quien le pedirá que le explique lo que está diciendo, ya que ella no lo entiende.Ir a la siguiente nota
Será así como él dirá: "No sé, ya está aburrida y me quiere pegar la pata en la jarra", lo que dejará a su madre impactada.