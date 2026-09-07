Tito tendrá teoría sobre las intenciones del viaje de Alessandra en el capítulo 190 de Reunión de Superados

07 sept. 2026 - 22:35 hrs.

En el avance del capítulo 190 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) tendrá una inesperada teoría de por qué Alessandra (Julieta Bartolomé) se fue a Argentina.

Precisamente, el exfutbolista afirmará a su madre que él tiene claro que las intenciones del viaje de Alessandra a Argentina no son solo por trabajo, sino que hay algo más de fondo.

Reunión de Superados / MEGA

La particular teoría de Tito

Enseguida, Tito se verá enfrentado a su madre, quien le pedirá que le explique lo que está diciendo, ya que ella no lo entiende.

Será así como él dirá: "No sé, ya está aburrida y me quiere pegar la pata en la jarra", lo que dejará a su madre impactada.