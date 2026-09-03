Reunión de Superados - Capítulo 188: Nancy y Tomás conocen el resultado del test de ADN
En el capítulo 188 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) le confiesa a Tomás (Gabriel Urzúa) que golpeó a Ema (Constanza Mackenna) y que aún no logra superar a Manuel (Mario Horton).
Ante esto, el profesor empatiza con su pareja y le promete que la ayudará a olvidar al publicista.
Por otro lado, Myriam (Carmen Disa Gutierrez) consuela a Tito (Claudio Castellón), quien intenta procesar la partida de Alessandra (Julieta Bartolomé) del país.
Nancy y Tomás conocen el resultado del test de ADN
Además, Nancy (Paulina Hunt) y Tomás tienen en su poder el resultado del test de ADN de Thomas Campbell.
Completamente nerviosa, la directora del colegio abre el sobre que contiene el resultado y se lleva una gran sorpresa.Ve el capítulo en
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