Reunión de Superados - Capítulo 188: Nancy y Tomás conocen el resultado del test de ADN

03 sept. 2026 - 22:32 hrs.

En el capítulo 188 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) le confiesa a Tomás (Gabriel Urzúa) que golpeó a Ema (Constanza Mackenna) y que aún no logra superar a Manuel (Mario Horton).

Ante esto, el profesor empatiza con su pareja y le promete que la ayudará a olvidar al publicista.

Por otro lado, Myriam (Carmen Disa Gutierrez) consuela a Tito (Claudio Castellón), quien intenta procesar la partida de Alessandra (Julieta Bartolomé) del país.

Reunión de Superados / Mega

Nancy y Tomás conocen el resultado del test de ADN

Además, Nancy (Paulina Hunt) y Tomás tienen en su poder el resultado del test de ADN de Thomas Campbell.

Completamente nerviosa, la directora del colegio abre el sobre que contiene el resultado y se lleva una gran sorpresa.