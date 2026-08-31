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Reunión de Superados - Capítulo 185: Max le ruega a Anita

  • Por Mega

En el capítulo 185 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) reacciona muy mal al enterarse de que Anita (Maricarmen Arrigorriaga) está dispuesta a testificar en su contra.

Tras rogarle que dé un paso atrás en su decisión, el empresario justifica su actuar asegurando que todo lo hace para no perder a sus hijos.

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Por otro lado, Juan de Dios (Jorge Arecheta) sorprende a Matilde (Ignacia Baeza) al proponerle que conozca a sus hijos.

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La incómoda pregunta de Jaime a Manuel

Además, Jaime (Francisco Reyes) está convencido de que Tere (Elisa Zulueta) anuncia su pololeo con Tomás (Gabriel Urzúa) con la intención de provocar los celos de Manuel (Mario Horton).

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Con este antecedente, el empresario aprovecha una reunión con Manuel para hacerle una incómoda pregunta sobre el vínculo que mantiene con su hija.

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