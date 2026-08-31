Reunión de Superados - Capítulo 185: Max le ruega a Anita

31 ag. 2026 - 22:32 hrs.

En el capítulo 185 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) reacciona muy mal al enterarse de que Anita (Maricarmen Arrigorriaga) está dispuesta a testificar en su contra.

Tras rogarle que dé un paso atrás en su decisión, el empresario justifica su actuar asegurando que todo lo hace para no perder a sus hijos.

Por otro lado, Juan de Dios (Jorge Arecheta) sorprende a Matilde (Ignacia Baeza) al proponerle que conozca a sus hijos.

Reunión de Superados / Mega

La incómoda pregunta de Jaime a Manuel

Además, Jaime (Francisco Reyes) está convencido de que Tere (Elisa Zulueta) anuncia su pololeo con Tomás (Gabriel Urzúa) con la intención de provocar los celos de Manuel (Mario Horton).

Con este antecedente, el empresario aprovecha una reunión con Manuel para hacerle una incómoda pregunta sobre el vínculo que mantiene con su hija.