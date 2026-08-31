Reunión de Superados - Capítulo 185: Max le ruega a Anita
En el capítulo 185 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) reacciona muy mal al enterarse de que Anita (Maricarmen Arrigorriaga) está dispuesta a testificar en su contra.
Tras rogarle que dé un paso atrás en su decisión, el empresario justifica su actuar asegurando que todo lo hace para no perder a sus hijos.
Por otro lado, Juan de Dios (Jorge Arecheta) sorprende a Matilde (Ignacia Baeza) al proponerle que conozca a sus hijos.
La incómoda pregunta de Jaime a Manuel
Además, Jaime (Francisco Reyes) está convencido de que Tere (Elisa Zulueta) anuncia su pololeo con Tomás (Gabriel Urzúa) con la intención de provocar los celos de Manuel (Mario Horton).
Con este antecedente, el empresario aprovecha una reunión con Manuel para hacerle una incómoda pregunta sobre el vínculo que mantiene con su hija.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Capítulos
-
Reunión de Superados - Capítulo 184: Matilde quiere hablar con Josefa
-
Reunión de Superados - Capítulo 183: Jaime descubre a Tere y Tomás
-
Reunión de Superados - Capítulo 182: La desesperada búsqueda de Tortu
-
Reunión de Superados - Capítulo 181: Javiera vive angustiante momento tras descubrir que Tortu desapareció
-
Reunión de Superados - Capítulo 180: La incómoda petición de Tere a Ema
-
Reunión de Superados - Capítulo 179: La gran tristeza de Javiera