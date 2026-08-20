Reunión de Superados - Capítulo 180: La incómoda petición de Tere a Ema
En este capítulo de Reunión de Superados, Ponchi (Amanda Milos) sorprende a Matilde (Ignacia Baeza) al decirle que está dispuesta a aceptar que mantenga su relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta).
Por otro lado, Tito (Claudio Castellón) ve un mensaje de Josefa (Luz Valdivieso) en el celular de Jaime (Francisco Reyes), por lo que le exige explicaciones.
Al verse acorralado, el empresario no tiene más remedio que confesarle a su amigo que la psicóloga está esperando un hijo de Coke (Diego Muñoz).
La incómoda petición de Tere a Ema
Además, Tere (Elisa Zulueta) llega al departamento de Ema (Constanza Mackenna) para hablar sobre su relación con Manuel (Mario Horton).
La conversación sube de tono hasta que la profesora le pide que no tenga hijos con su expareja, una petición que deja sumamente incómoda a Ema.Ve el capítulo en
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