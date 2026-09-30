Reunión de Superados - Capítulo 201: Javi recibe apoyo de su padre
En este capítulo de Reunión de Superados, Patricio (Alejandro Castillo) viajó desde el sur hasta Santiago para acompañar a Javirera (Daniela Ramírez).
Anita (Maricarmen Arrigorriaga) le avisó a su consuegro sobre la audiencia por la custodia de Tortu (Isabella Gómez) y él se presentó de inmediato, convencido de que su hija necesita de su apoyo en este momento tan complejo por el que pasa.
La confesión de Jaime
Con muchas dificultades, Jaime (Francisco Reyes) le confesó a Pili (Paloma Moreno) que despertó junto a alguien tras las desenfrenada fiesta de Loncoche.Ir a la siguiente nota
Pero aunque quería mantener en secreto lo demás, Tito (Claudio Castellón) no lo ayudó y reveló que se trataba de Jenny, un hombre.
Pili quedó en shock y se dispuso a ir a Loncoche para interrogar por sí misma a Hingilberto (Luis Dubó) y a la tal Jenny. Ella misma pilotearía la avioneta.Ve el capítulo en
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