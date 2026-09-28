Reunión de Superados - Capítulo 200: La sesión de espiritismo
En este capítulo de Reunión de Superados, Mireya (Andrea Eltit) organizó una sesión de espiritismo para conectar con el fallecido Thomas Campbell.
Y aunque en un principio fueron bastante escépticos con este tema, tanto miss Nancy (Paulina Hunt) como Tomás (Gabriel Urzúa) terminaron por creer que estaban en contacto con el antiguo director del colegio porque les dijo cosas que solo ellos podían saber.
Además, se enteraron gracias al espíritu de mister Campbell que él realmente se enamoró de la madre de Tomás y no se casaron solo porque ambos estaban de acuerdo en que esto podría manchar la buena reputación del colegio que erigió.
Domingo sorprende por su buen corazón
Domingo (Beltrán Izquierdo) habló con su madre tras saber del embarazo de Josefa (Luz Valdivieso), pero lejos de reaccionar con enojo por este secreto, el adolescente demostró su madurez y un enorme corazón.
De hecho, él quiere estar presente en la vida de este hermano o hermana que está por nacer y contarle sobre su fallecido padre. No quiere que crezca sin apoyo.Ve el capítulo en
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